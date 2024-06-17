Ушаков: договор РФ и КНДР будет учитывать вопросы безопасности

В ходе ближайшей рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Северную Корею может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР. Он будет учитывать вопросы безопасности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с российскими журналистами.
«Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы — и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня. Это будет вторая поездка в эту страну за 24 года. При этом в сентябре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын лично посетил Россию. В ходе предстоящей встречи лидеры стран намерен продолжать обсуждение международного сотрудничества.
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