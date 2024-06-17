Ушаков: договор РФ и КНДР будет учитывать вопросы безопасности

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Ким Чен Ын и Владимир Путин намерены подписать договор о сотрудничестве между странами
Ким Чен Ын и Владимир Путин намерены подписать договор о сотрудничестве между странами Фото:

В ходе ближайшей рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Северную Корею может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР. Он будет учитывать вопросы безопасности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с российскими журналистами.

«Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы — и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня. Это будет вторая поездка в эту страну за 24 года. При этом в сентябре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын лично посетил Россию. В ходе предстоящей встречи лидеры стран намерен продолжать обсуждение международного сотрудничества. 

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В ходе ближайшей рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Северную Корею может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР. Он будет учитывать вопросы безопасности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с российскими журналистами. «Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы — и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня. Это будет вторая поездка в эту страну за 24 года. При этом в сентябре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын лично посетил Россию. В ходе предстоящей встречи лидеры стран намерен продолжать обсуждение международного сотрудничества. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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