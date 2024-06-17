В Кремле раскрыли подробности второго визита Путина в Северную Корею

Путин посетит КНДР спустя 24 года после первого визита

17 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин совершит поездку в КНДР 18—19 июня Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Российский президент Владимир Путин посетит КНДР в период 18—19 июня. Он отправится в Северную Корею с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Это будет вторым визитом российского лидера на данную территорию. Первая поездка состоялась 24 года назад. Новость по теме Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию «По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18—19 июня 2024 года посетит [Северную Корею]», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в разговоре с корреспондентом URA.RU. В Кремле подчеркнули, что программа ожидается насыщенной. Планируется, в том числе, и неформальное общение между лидерами стран. В ходе встречи планируется обсуждение партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном. Также буду проанализированы общие перспективы, отношения в сфере экономики и безопасности. Будет уделено время и международной повестке в целом. Планируется подписание нескольких важных документов. В сентябре прошлого года Ким Чен Ын приезжал в Россию. По итогам встречи северокорейский лидер подчеркнул, что Северная Корея уделяет приоритетное внимание связям с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин посетит КНДР в период 18—19 июня. Он отправится в Северную Корею с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Это будет вторым визитом российского лидера на данную территорию. Первая поездка состоялась 24 года назад. «По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18—19 июня 2024 года посетит [Северную Корею]», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля в разговоре с корреспондентом URA.RU. В Кремле подчеркнули, что программа ожидается насыщенной. Планируется, в том числе, и неформальное общение между лидерами стран. В ходе встречи планируется обсуждение партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном. Также буду проанализированы общие перспективы, отношения в сфере экономики и безопасности. Будет уделено время и международной повестке в целом. Планируется подписание нескольких важных документов. В сентябре прошлого года Ким Чен Ын приезжал в Россию. По итогам встречи северокорейский лидер подчеркнул, что Северная Корея уделяет приоритетное внимание связям с РФ.