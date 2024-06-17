В Челябинске начали ремонт улицы, где под машиной провалился асфальт. Фото

Провал на шоссе Металлургов в Челябинске огородили и начали ремонт трассы
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП в Металлургическом районе едва не закончилось трагедией
ЧП в Металлургическом районе едва не закончилось трагедией Фото:

Провал, образовавшийся 17 июня на проезжей части шоссе Металлургов в Челябинске, огородили. Там начались восстановительные работы, сообщили в мэрии города.

«В районе дома №33 по улице Шоссе Металлургов произошла аварийная ситуация. Сейчас место огорожено, МУП „ЧКТС“ приступил к аварийно-восстановительным работам. Ситуацию держат на контроле в комитете дорожного хозяйства и благоустройства.

О внезапно образовавшемся провале рассказала в соцсетях автомобилистка, машина которой провалилась колесом в возникшую под ней яму. Вытащить авто помогли другие водители, после чего провал начал расширяться и углубляться. Опасное место челябинцы отметили, воткнув в яму ветки.

В ближайшее время аварийный участок отремонтируют
В ближайшее время аварийный участок отремонтируют
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Провал, образовавшийся 17 июня на проезжей части шоссе Металлургов в Челябинске, огородили. Там начались восстановительные работы, сообщили в мэрии города. «В районе дома №33 по улице Шоссе Металлургов произошла аварийная ситуация. Сейчас место огорожено, МУП „ЧКТС“ приступил к аварийно-восстановительным работам. Ситуацию держат на контроле в комитете дорожного хозяйства и благоустройства. О внезапно образовавшемся провале рассказала в соцсетях автомобилистка, машина которой провалилась колесом в возникшую под ней яму. Вытащить авто помогли другие водители, после чего провал начал расширяться и углубляться. Опасное место челябинцы отметили, воткнув в яму ветки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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