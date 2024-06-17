Провал, образовавшийся 17 июня на проезжей части шоссе Металлургов в Челябинске, огородили. Там начались восстановительные работы, сообщили в мэрии города.
«В районе дома №33 по улице Шоссе Металлургов произошла аварийная ситуация. Сейчас место огорожено, МУП „ЧКТС“ приступил к аварийно-восстановительным работам. Ситуацию держат на контроле в комитете дорожного хозяйства и благоустройства.
О внезапно образовавшемся провале рассказала в соцсетях автомобилистка, машина которой провалилась колесом в возникшую под ней яму. Вытащить авто помогли другие водители, после чего провал начал расширяться и углубляться. Опасное место челябинцы отметили, воткнув в яму ветки.
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