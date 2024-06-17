Экстрасенсы из Екатеринбурга сбежали в Таиланд от налоговой

Экстрасенсы Елена и Виталий Жуковы из Екатеринбурга, накопившие более полумиллиона налоговой задолженности в России, уехали в Паттайю (Таиланд). Там они открыли центр духовной практики для обеспеченных туристов — VIP-курс, участие в котором стоит около миллиона рублей, сообщает telegram-канал Shot.
«„Экзорцисты для богачей“ сбежали от российской налоговой в Паттайю. Экстрасенсы Елена и Виталий Жуковы накопили более полумиллиона рублей долгов, бросили войну с уральскими демонами и теперь сражаются с тайскими», — говорится в сообщении. По словам канала, бизнес Жуковой в России давно ликвидирован, а судебные приставы не могут взыскать задолженность перед ФНС, так как никакого имущества в РФ у девушки не осталось.
В ее ретрит-центр в Таиланде могут попасть только обеспеченные туристы. «Прежде чем туда попасть, нужно пройти консультацию со мной. Потому что мы берем только тех людей, у которых уже есть деньги, которые могут позволить себе много чего в жизни. Деньги — это показатель адекватности, вменяемости», — говорит Жукова в опубликованном каналом ролике.
Сама Елена Жукова полтора года назад работала продавщицей детской обуви в одном из магазинов Екатеринбурга. Однако в декабре 2023 года, назвавшись «маэстро подсознания», начала вести духовные практики и продавать курсы по заработку.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ФНС. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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