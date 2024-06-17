17 июня 2024

Льготную ипотеку для IT хотят отменить в нескольких городах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники IT в Москве и Санкт-Петербурге могут лишиться льготной ипотеки (архивное фото)
Сотрудники IT в Москве и Санкт-Петербурге могут лишиться льготной ипотеки (архивное фото) Фото:

В правительстве РФ прорабатывается вопрос об отмене льготной ипотеки для сотрудников сферы IT в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили источники, близкие к кабмину.

«Кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился упростить условия выдачи льготной ипотеки сотрудникам IT-отрасли. Получить жилищный кредит по сниженной ставке до 5% годовых могли специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Требования к заемщикам по зарплате снижались во всех городах-миллионниках, кроме Москвы. Кроме того, под условия программы подпадали работники всех аккредитованных в России IT-компаний, а не только организаций, получающих налоговые льготы, сообщало RT.

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В правительстве РФ прорабатывается вопрос об отмене льготной ипотеки для сотрудников сферы IT в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили источники, близкие к кабмину. «Кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился упростить условия выдачи льготной ипотеки сотрудникам IT-отрасли. Получить жилищный кредит по сниженной ставке до 5% годовых могли специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Требования к заемщикам по зарплате снижались во всех городах-миллионниках, кроме Москвы. Кроме того, под условия программы подпадали работники всех аккредитованных в России IT-компаний, а не только организаций, получающих налоговые льготы, сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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