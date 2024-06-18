Госдолг РФ рекордно подорожал впервые за 11 лет

Расходы на обслуживание госдолга в России увеличились на 43%. Это рекордный показатель роста как минимум за последние 11 лет, указано в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета.
«В январе–марте 2024-го из федеральной казны выделили 519 млрд рублей на обслуживание госдолга. Это на 156 млрд, или 43%, больше, чем год назад. … Такой прирост — рекордный как минимум с 2013 года», — выяснили «Известия».
Причина такого подорожания кроется в увеличении объема заимствований до 26 триллионов, росте ключевой ставки и ослаблении рубля, указано в материале. При этом, доля расходов на погашение обязательств в общем объеме бюджетных трат в 2024 году составила 5,6%.
Общий госдолг регионов России за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей и составил порядка 3,6 триллиона рублей. В основном это бюджетные кредиты — они составляют 77,4% от госдолга субъектов РФ.
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