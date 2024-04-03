Счетная палата заявила о росте госдолга регионов в 2023 году

Счетная палата: госдолг регионов в 2023 году вырос на 424,8 млрд рублей

04 апреля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Аудиторы выяснили, что основным госдолгом регионов стали бюджетные кредиты Фото: Игорь Пантин © URA.RU Общий госдолг регионов России за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей и составил порядка 3,6 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты. «В прошлом году объем государственного долга регионов вырос на 424,8 млрд рублей, или на 13,4%. Общая сумма госдолга составил 3 589,7 млрд рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов России за 2023 год. В аналитической записке отмечается, что в основном регионы задолжали за бюджетные кредиты. Они составляют 77,4% от госдолга субъектов РФ. В 2023 году регионы получили федеральные кредиты на 250 млрд рублей. Эти деньги предназначались для финансирования инфраструктурных проектов. При этом Счетная палата России не видит рисков неисполнения обязательств госбюджета, касающихся поддержки семей с детьми. Размер поддержки семей с детьми из бюджета в 2024 году вырастет по сравнению с текущим годом на 268 миллиардов рублей и превысит три триллиона рублей, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общий госдолг регионов России за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей и составил порядка 3,6 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты. «В прошлом году объем государственного долга регионов вырос на 424,8 млрд рублей, или на 13,4%. Общая сумма госдолга составил 3 589,7 млрд рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов России за 2023 год. В аналитической записке отмечается, что в основном регионы задолжали за бюджетные кредиты. Они составляют 77,4% от госдолга субъектов РФ. В 2023 году регионы получили федеральные кредиты на 250 млрд рублей. Эти деньги предназначались для финансирования инфраструктурных проектов. При этом Счетная палата России не видит рисков неисполнения обязательств госбюджета, касающихся поддержки семей с детьми. Размер поддержки семей с детьми из бюджета в 2024 году вырастет по сравнению с текущим годом на 268 миллиардов рублей и превысит три триллиона рублей, пишет телеканал 360.