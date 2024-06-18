Представитель защиты раскрыл, когда закончится расследование теракта в «Крокусе»

Следственные мероприятия по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершатся до августа 2024 года. Об этом сообщил представитель защиты одного из фигурантов дела.
«Расследование теракта в „Крокусе“ закончится до августа, когда дело уйдет в суд», — заявил представитель защиты. Его слова передает ТАСС.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Жертвами стали 145 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер. Он также напомнил, что сначала стоял вопрос о реконструкции концертного зала, пишет 360.ru.
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