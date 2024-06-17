Врачи ХМАО спасли жизнь пациенту с множеством ножевых ранений

Хирурги Когалымской городской больницы провели три операции для спасения жизни пациента с множественными колото-резанными ранами. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры.
«Диагноз пациента показал множественные колото-резанные ранения грудной клетки, вызвавшие геморрагический шок и значительную кровопотерю. Тяжёлое состояние было обусловлено острой кровопотерей из межреберных артерий и проникающим ранением обеих легких», — сообщили в публикации депздрава. Скорая доставила молодого человека в больницу в критическом состоянии.
Чтобы спасти пациента, хирурги провели целую серию операций: прошивание ран легких, межреберных артерий и диафрагмы, а также диагностическую лапароскопию. Мужчине потребовалось переливание крови, так как в результате ножевых ранений он потерял около трех литров собственной крови из крупных артерий. В результате хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось.
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