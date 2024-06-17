17 июня 2024

Врачи ХМАО спасли жизнь пациенту с множеством ножевых ранений

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенту с множественными ножевыми ранами провели три операции
Пациенту с множественными ножевыми ранами провели три операции Фото:

Хирурги Когалымской городской больницы провели три операции для спасения жизни пациента с множественными колото-резанными ранами. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры.

«Диагноз пациента показал множественные колото-резанные ранения грудной клетки, вызвавшие геморрагический шок и значительную кровопотерю. Тяжёлое состояние было обусловлено острой кровопотерей из межреберных артерий и проникающим ранением обеих легких», — сообщили в публикации депздрава. Скорая доставила молодого человека в больницу в критическом состоянии.

Чтобы спасти пациента, хирурги провели целую серию операций: прошивание ран легких, межреберных артерий и диафрагмы, а также диагностическую лапароскопию. Мужчине потребовалось переливание крови, так как в результате ножевых ранений он потерял около трех литров собственной крови из крупных артерий. В результате хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось. 

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Хирурги Когалымской городской больницы провели три операции для спасения жизни пациента с множественными колото-резанными ранами. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Югры. «Диагноз пациента показал множественные колото-резанные ранения грудной клетки, вызвавшие геморрагический шок и значительную кровопотерю. Тяжёлое состояние было обусловлено острой кровопотерей из межреберных артерий и проникающим ранением обеих легких», — сообщили в публикации депздрава. Скорая доставила молодого человека в больницу в критическом состоянии. Чтобы спасти пациента, хирурги провели целую серию операций: прошивание ран легких, межреберных артерий и диафрагмы, а также диагностическую лапароскопию. Мужчине потребовалось переливание крови, так как в результате ножевых ранений он потерял около трех литров собственной крови из крупных артерий. В результате хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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