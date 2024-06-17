В Челябинской области на глазах детей утонули две женщины

На реке Кизил-Чилык в Нагайбакском районе Челябинской области на глазах детей утонули две женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Утонули 53-летняя и 37-летняя женщины. Очевидцы вытащили тела на берег и попытались реанимировать. На месте работали сотрудники Магнитогорского отряда МЧС, полиция и скорая», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного МЧС отметили, что на берегу отдыхали две семьи. Одна из женщин отправилась купаться с детьми и начала тонуть, вторая бросилась на помощь и сама ушла на дно. Семьи отдыхали в необорудованном для купания месте.
В ведомстве отметили, что, несмотря на все усилия службы и региональных властей, сообщения о происшествиях на воде поступают практически ежедневно. Жители региона зачастую находят места для купания в необорудованных для этого местах, где нет спасательных постов и не обследовано дно. Отдыхающие допускают злоупотребление алкоголем на жаре и отпускают детей одних плескаться в воде. Такая беспечность регулярно приводит к трагедиям.
Ранее URA.RU сообщало, что подростка, который 13 июня утонул в реке Урал в Агаповском районе, в воду затащила его собака породы алабай. А в Магнитогорске подросток утонул в реке Урал, спасая брата, который впоследствии также погиб.
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