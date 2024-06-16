16 июня 2024
15 июня 2024

Стали известны подробности трагедии с двумя братьями, которые утонули в реке Урал в Магнитогорске

Подросток в Магнитогорске утонул, спасая брата
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети утонули в запруде для технических нужд (фото из архива)
Дети утонули в запруде для технических нужд (фото из архива) Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области подросток утонул в реке Урал, спасая брата, который впоследствии также погиб. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки „ТЭЦ“ в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат», — сообщил источник URA.RU.

Подростков затянуло течением под железный мост. В результате чего, оба утонули. Тело младшего брата нашли вечером в день трагедии, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Тело второго мальчика не найдено до сих пор.

Запруда, где утонули дети, предназначена для технических нужд производства. Дно там достаточно плотное закрыто железобетонными конструкциями и балками, но это не останавливает купальщиков. В этом техническом водоеме дети и подростки тонут десятилетиями, говорят местные жители. На этот раз работник предприятия заметил издалека, как под воду ушли мальчики, но доплыть до них он не успел.

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В городе Магнитогорске Челябинской области подросток утонул в реке Урал, спасая брата, который впоследствии также погиб. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки „ТЭЦ“ в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат», — сообщил источник URA.RU. Подростков затянуло течением под железный мост. В результате чего, оба утонули. Тело младшего брата нашли вечером в день трагедии, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. Тело второго мальчика не найдено до сих пор. Запруда, где утонули дети, предназначена для технических нужд производства. Дно там достаточно плотное закрыто железобетонными конструкциями и балками, но это не останавливает купальщиков. В этом техническом водоеме дети и подростки тонут десятилетиями, говорят местные жители. На этот раз работник предприятия заметил издалека, как под воду ушли мальчики, но доплыть до них он не успел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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