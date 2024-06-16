Утонувшего в реке в Челябинской области отличника в воду затащила собака

Подростка, который 13 июня утонул в реке Урал в Агаповском районе Челябинской области, в воду затащила его собака породы алабай. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В этом году погибший юноша с отличием окончил школу.
«18-летний Аулиехан С. 13 июня пошел гулять с собакой породы алабай в поселке Аблязово Агаповского района вдоль реки Урал. Поводок он намотал на руку, в какой-то момент собака резко побежала в реку и затащила в воду хозяина. Мальчик плавать не умел», — сообщил URA.RU источник.
Собака вернулась домой одна грязная и мокрая. Тело ребенка удалось обнаружить только 15 июня поздно вечером в 700 метрах от поселка в реке Урал. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавил источник.
Семья мальчика благополучная. В этом году погибший окончил школу с отличием. Соболезнования родным выразил глава Агаповского района Артем Яхимович и коллектив администрации. «Аулиехан с отличием закончил школу, был ее гордостью и примером для одноклассников», — сообщается в официальной группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».
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