16 июня 2024
15 июня 2024

Утонувшего в реке в Челябинской области отличника в воду затащила собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок не умел плавать, но побежал в воду за собакой (фото из архива)
Ребенок не умел плавать, но побежал в воду за собакой (фото из архива) Фото:

Подростка, который 13 июня утонул в реке Урал в Агаповском районе Челябинской области, в воду затащила его собака породы алабай. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В этом году погибший юноша с отличием окончил школу.

«18-летний Аулиехан С. 13 июня пошел гулять с собакой породы алабай в поселке Аблязово Агаповского района вдоль реки Урал. Поводок он намотал на руку, в какой-то момент собака резко побежала в реку и затащила в воду хозяина. Мальчик плавать не умел», — сообщил URA.RU источник.

Собака вернулась домой одна грязная и мокрая. Тело ребенка удалось обнаружить только 15 июня поздно вечером в 700 метрах от поселка в реке Урал. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавил источник.

Семья мальчика благополучная. В этом году погибший окончил школу с отличием. Соболезнования родным выразил глава Агаповского района Артем Яхимович и коллектив администрации. «Аулиехан с отличием закончил школу, был ее гордостью и примером для одноклассников», — сообщается в официальной группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

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Подростка, который 13 июня утонул в реке Урал в Агаповском районе Челябинской области, в воду затащила его собака породы алабай. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В этом году погибший юноша с отличием окончил школу. «18-летний Аулиехан С. 13 июня пошел гулять с собакой породы алабай в поселке Аблязово Агаповского района вдоль реки Урал. Поводок он намотал на руку, в какой-то момент собака резко побежала в реку и затащила в воду хозяина. Мальчик плавать не умел», — сообщил URA.RU источник. Собака вернулась домой одна грязная и мокрая. Тело ребенка удалось обнаружить только 15 июня поздно вечером в 700 метрах от поселка в реке Урал. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавил источник. Семья мальчика благополучная. В этом году погибший окончил школу с отличием. Соболезнования родным выразил глава Агаповского района Артем Яхимович и коллектив администрации. «Аулиехан с отличием закончил школу, был ее гордостью и примером для одноклассников», — сообщается в официальной группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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