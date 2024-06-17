17 июня 2024

В Снежинске разбились мотоциклист с пассажиркой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека доставлены в больницу
Два человека доставлены в больницу Фото:

В Снежинске Челябинской области поздним вечером 17 июня водитель мотоцикла с пассажиркой попал в ДТП. Подробности аварии сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Снежинска.

«ДТП произошло 17 июня в 21:57 часов на улице Мира у дома №21. Водитель автомобиля Great Wall 1962 года рождения, по предварительным данным, при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречно двигающимся мотоциклом Yamaha под управлением водителя 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. 

В ведомстве добавили, что в результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла (женщина 1960 года рождения) получили травмы и были доставлены в больницу. По словам очевидцев, водитель мотоцикла лежал на асфальте и плакал от сильной боли в ногах. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водитель мотоцикла вез пенсионерку
Водитель мотоцикла вез пенсионерку
Фото:
После столкновения с джипом водитель и пассажир мотоцикла доставлены в больницу
После столкновения с джипом водитель и пассажир мотоцикла доставлены в больницу
Фото:

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В Снежинске Челябинской области поздним вечером 17 июня водитель мотоцикла с пассажиркой попал в ДТП. Подробности аварии сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Снежинска. «ДТП произошло 17 июня в 21:57 часов на улице Мира у дома №21. Водитель автомобиля Great Wall 1962 года рождения, по предварительным данным, при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречно двигающимся мотоциклом Yamaha под управлением водителя 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.  В ведомстве добавили, что в результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла (женщина 1960 года рождения) получили травмы и были доставлены в больницу. По словам очевидцев, водитель мотоцикла лежал на асфальте и плакал от сильной боли в ногах. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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