17 июня 2024

Куйвашев осадил депутата-коммуниста, предложив построить мусорный полигон у его дома

Куйвашев поддержал строительство мусоросортировочного комплекса под Сысертью
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев ответил Олегу Гордееву на отчете перед заксобранием
Евгений Куйвашев ответил Олегу Гордееву на отчете перед заксобранием Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев жестко ответил депутату-коммунисту Олегу Гордееву, публично выступавшему против строительства современного мусоросортировочного комплекса в районе Сысерти. Он предложил разместить такой полигон в микрорайоне Уктус, где живет депутат — раз он против. Диалог состоялся на отчете губернатора перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Считаю, что мнение жителей, высказанное на акциях протеста, должно быть услышано и учтено. Возможно ли отказаться от планов по размещению полигона в Сысерти?» — спросил Гордеев. Куйвашев задал ему встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил депутат. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался Гордеев.

«Жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — ответил он. Также губернатор напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, и в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев жестко ответил депутату-коммунисту Олегу Гордееву, публично выступавшему против строительства современного мусоросортировочного комплекса в районе Сысерти. Он предложил разместить такой полигон в микрорайоне Уктус, где живет депутат — раз он против. Диалог состоялся на отчете губернатора перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Считаю, что мнение жителей, высказанное на акциях протеста, должно быть услышано и учтено. Возможно ли отказаться от планов по размещению полигона в Сысерти?» — спросил Гордеев. Куйвашев задал ему встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил депутат. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался Гордеев. «Жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — ответил он. Также губернатор напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, и в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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