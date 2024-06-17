17 июня 2024

Самые дешевые специальности в вузах Тюмени. Список

В Тюмени самое дешевое обучение в вузе стоит 170 400 рублей в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди самых "дешевых" специальностей оказались будущие политики и чиновники
Среди самых "дешевых" специальностей оказались будущие политики и чиновники Фото:

В большинстве тюменских вузов 20 июня начнется приемная кампания. Университеты обнародовали стоимость обучения по различным специальностям на ближайший учебный год. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего.

ТИУ

«Тюменский индустриальный университет. Полная стоимость образовательных услуг для лиц, поступающих на первый курс. Специальность „Публичная политика и социальные науки“. Цена — 729 100 рублей, стоимость первого курса — 170 400 рублей», — следует из информации на сайте ТИУ.

По данному направлению готовят будущих политиков. Также выпускники смогут работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

ТюмГУ

В Тюменском государственном университете представлены сразу семь «дешевых» профессий. Самая низкая стоимость обучения за год — 186 276 рублей — установлена для следующих специальностей:

  • социология;
  • зарубежное регионоведение;
  • туризм;
  • педагогическое образование;
  • филология;
  • история;
  • специальное (дефектологическое) образование.

ТюмГМУ

В тюменском меде меньше всего придется заплатить за обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 220 000 рублей при учебе очно.

ГАУ Северного Зауралья

В аграрном университете самую «дешевую» специальность для первокурсников выделить не получилось. Все направления бакалавриата и специалитета (от «Ветеринарии» до «Лесного дела») стоят одинаково — 209 250 рублей.

ТГИК

В Тюменском государственном институте культуры для первокурсников дешевле всего обойдется поступление на «Народную художественную культуру», «Социально-культурную деятельность» и «Режиссуру театрализованных представлений». Весь период обучения по этим трем программам стоит 631 452 рубля.

Начало приемной кампании

В большинстве вузов прием документов от поступающих стартует 20 июня. Исключением стал аграрный университет — там абитуриентов принимают с 3 июня.

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В большинстве тюменских вузов 20 июня начнется приемная кампания. Университеты обнародовали стоимость обучения по различным специальностям на ближайший учебный год. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего. ТИУ «Тюменский индустриальный университет. Полная стоимость образовательных услуг для лиц, поступающих на первый курс. Специальность „Публичная политика и социальные науки“. Цена — 729 100 рублей, стоимость первого курса — 170 400 рублей», — следует из информации на сайте ТИУ. По данному направлению готовят будущих политиков. Также выпускники смогут работать в органах государственной власти и местного самоуправления. ТюмГУ В Тюменском государственном университете представлены сразу семь «дешевых» профессий. Самая низкая стоимость обучения за год — 186 276 рублей — установлена для следующих специальностей: ТюмГМУ В тюменском меде меньше всего придется заплатить за обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 220 000 рублей при учебе очно. ГАУ Северного Зауралья В аграрном университете самую «дешевую» специальность для первокурсников выделить не получилось. Все направления бакалавриата и специалитета (от «Ветеринарии» до «Лесного дела») стоят одинаково — 209 250 рублей. ТГИК В Тюменском государственном институте культуры для первокурсников дешевле всего обойдется поступление на «Народную художественную культуру», «Социально-культурную деятельность» и «Режиссуру театрализованных представлений». Весь период обучения по этим трем программам стоит 631 452 рубля. Начало приемной кампании В большинстве вузов прием документов от поступающих стартует 20 июня. Исключением стал аграрный университет — там абитуриентов принимают с 3 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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