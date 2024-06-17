В большинстве тюменских вузов 20 июня начнется приемная кампания. Университеты обнародовали стоимость обучения по различным специальностям на ближайший учебный год. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего.
ТИУ
«Тюменский индустриальный университет. Полная стоимость образовательных услуг для лиц, поступающих на первый курс. Специальность „Публичная политика и социальные науки“. Цена — 729 100 рублей, стоимость первого курса — 170 400 рублей», — следует из информации на сайте ТИУ.
По данному направлению готовят будущих политиков. Также выпускники смогут работать в органах государственной власти и местного самоуправления.
ТюмГУ
В Тюменском государственном университете представлены сразу семь «дешевых» профессий. Самая низкая стоимость обучения за год — 186 276 рублей — установлена для следующих специальностей:
- социология;
- зарубежное регионоведение;
- туризм;
- педагогическое образование;
- филология;
- история;
- специальное (дефектологическое) образование.
ТюмГМУ
В тюменском меде меньше всего придется заплатить за обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 220 000 рублей при учебе очно.
ГАУ Северного Зауралья
В аграрном университете самую «дешевую» специальность для первокурсников выделить не получилось. Все направления бакалавриата и специалитета (от «Ветеринарии» до «Лесного дела») стоят одинаково — 209 250 рублей.
ТГИК
В Тюменском государственном институте культуры для первокурсников дешевле всего обойдется поступление на «Народную художественную культуру», «Социально-культурную деятельность» и «Режиссуру театрализованных представлений». Весь период обучения по этим трем программам стоит 631 452 рубля.
Начало приемной кампании
В большинстве вузов прием документов от поступающих стартует 20 июня. Исключением стал аграрный университет — там абитуриентов принимают с 3 июня.
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