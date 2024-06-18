В ГАИ назвали причину массового ДТП под Рязанью

Замглавы ГАИ Москвин: ДТП в Рязани произошло из-за выезда автобуса на встречку
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ДТП на улице Малышева. Екатеринбург, знак инвалид, дтп, вывернутое колесо
ДТП в Рязанской области произошло из-за выезда на встречную полоса автобуса «Газель», сообщил Москвин Фото:

В Рязанской области в Шиловском районе на трассе М5 «Урал» 18 июня произошло ДТП с участием четырех транспортных средств из-за выезда автобуса на встречную полосу. В результате погибло восемь человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщил заместитель начальника Управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин.

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса „Газель“», — передает представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале слова Москвина. В результате трагедии погибло восемь человек, еще 13 были доставлены в больницы с различными травмами.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что среди пострадавших в ДТП есть трое несовершеннолетних. Тогда, по предварительным данным, заявляли, что трагедия произошла из-за столкновения четырех автомобилей. Работу спецслужб и правоохранителей координирует прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин.

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В Рязанской области в Шиловском районе на трассе М5 «Урал» 18 июня произошло ДТП с участием четырех транспортных средств из-за выезда автобуса на встречную полосу. В результате погибло восемь человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщил заместитель начальника Управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин. «Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса „Газель“», — передает представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале слова Москвина. В результате трагедии погибло восемь человек, еще 13 были доставлены в больницы с различными травмами. Ранее в прокуратуре региона сообщили, что среди пострадавших в ДТП есть трое несовершеннолетних. Тогда, по предварительным данным, заявляли, что трагедия произошла из-за столкновения четырех автомобилей. Работу спецслужб и правоохранителей координирует прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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