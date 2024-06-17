17 июня 2024

В Роспотребнадзоре ХМАО раскрыли пользу суши и роллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты Роспотребнадзора рассказали югорчанам о плюсах и недостатках азиатского блюда
Эксперты Роспотребнадзора рассказали югорчанам о плюсах и недостатках азиатского блюда Фото:

Суши и роллы полезны своими микроэлементами и витаминами, а их употребление способствует здоровью сердца и мозга. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора ХМАО в своем telegram-канале.

«Польза суши и роллов: богаты микроэлементами и витаминами, необходимыми для здоровья; омега-3 жирные кислоты в рыбе способствуют здоровью сердца и мозга. Специи, такие как имбирь, помогают улучшить пищеварение и обладают антибактериальными свойствами», — пояснили эксперты надзорного ведомства.

Однако азиатское блюдо обладает и недостатками в виде высокого содержания соли в соевом соусе, вероятностью аллергических реакций на мононатриевый глутамат (MSG) и избытком насыщенных жиров и сахара. Специалисты советуют ограничить употребление роллов и суши при сахарном диабете и заболеваниях ЖКТ. 

Также важно учитывать, что хранится блюдо в холодильнике не более суток. Готовить в домашних условиях суши и роллы нужно соблюдая технологию и избегая испорченных продуктов.

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Суши и роллы полезны своими микроэлементами и витаминами, а их употребление способствует здоровью сердца и мозга. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора ХМАО в своем telegram-канале. «Польза суши и роллов: богаты микроэлементами и витаминами, необходимыми для здоровья; омега-3 жирные кислоты в рыбе способствуют здоровью сердца и мозга. Специи, такие как имбирь, помогают улучшить пищеварение и обладают антибактериальными свойствами», — пояснили эксперты надзорного ведомства. Однако азиатское блюдо обладает и недостатками в виде высокого содержания соли в соевом соусе, вероятностью аллергических реакций на мононатриевый глутамат (MSG) и избытком насыщенных жиров и сахара. Специалисты советуют ограничить употребление роллов и суши при сахарном диабете и заболеваниях ЖКТ.  Также важно учитывать, что хранится блюдо в холодильнике не более суток. Готовить в домашних условиях суши и роллы нужно соблюдая технологию и избегая испорченных продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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