В Роспотребнадзоре ХМАО раскрыли пользу суши и роллов

Суши и роллы полезны своими микроэлементами и витаминами, а их употребление способствует здоровью сердца и мозга. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора ХМАО в своем telegram-канале.
«Польза суши и роллов: богаты микроэлементами и витаминами, необходимыми для здоровья; омега-3 жирные кислоты в рыбе способствуют здоровью сердца и мозга. Специи, такие как имбирь, помогают улучшить пищеварение и обладают антибактериальными свойствами», — пояснили эксперты надзорного ведомства.
Однако азиатское блюдо обладает и недостатками в виде высокого содержания соли в соевом соусе, вероятностью аллергических реакций на мононатриевый глутамат (MSG) и избытком насыщенных жиров и сахара. Специалисты советуют ограничить употребление роллов и суши при сахарном диабете и заболеваниях ЖКТ.
Также важно учитывать, что хранится блюдо в холодильнике не более суток. Готовить в домашних условиях суши и роллы нужно соблюдая технологию и избегая испорченных продуктов.
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