Пермский тракт встал в пятикилометровую пробку

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Движение встало в сторону Перми
Движение встало в сторону Перми Фото:

Водители встали в глухую пробку на трассе между Екатеринбургом и Пермью с 319 по 324 километр. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 324 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны», — отметили в «Уралуправтодоре».

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Водители встали в глухую пробку на трассе между Екатеринбургом и Пермью с 319 по 324 километр. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 324 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны», — отметили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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