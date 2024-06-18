Пермский тракт встал в пятикилометровую пробку

Движение встало в сторону Перми
Водители встали в глухую пробку на трассе между Екатеринбургом и Пермью с 319 по 324 километр. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 324 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения.
Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны», — отметили в «Уралуправтодоре».
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