По делу о массовом отравлении в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе»

18 июня 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Среди задержанных из-за отравления есть и генеральный директор компании «Кухня на районе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве из-за массового отравления был задержан генеральный директор компании «Кухня на районе». Об этом сообщили в правоохранительных органах. «С гендиректором компании „Кухня на районе“ в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что он не единственный задержанный по этому делу. Новость по теме В городах России произошли вспышки ботулизма: последние данные по заразившимся и уголовным делам Ранее в Москве, Нижнем Новгороде и Казани жители пожаловались на острое отравление с признаками ботулизма. Часть из них находится в реанимации. Пострадавшие заказывали еду «Кухни на районе» через сервисы доставки. На время расследования оборот продукции, из-за которой отравились люди, был остановлен. Заведено уголовное дело, проверка продолжается, передает RT. Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве из-за массового отравления был задержан генеральный директор компании «Кухня на районе». Об этом сообщили в правоохранительных органах. «С гендиректором компании „Кухня на районе“ в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что он не единственный задержанный по этому делу. Ранее в Москве, Нижнем Новгороде и Казани жители пожаловались на острое отравление с признаками ботулизма. Часть из них находится в реанимации. Пострадавшие заказывали еду «Кухни на районе» через сервисы доставки. На время расследования оборот продукции, из-за которой отравились люди, был остановлен. Заведено уголовное дело, проверка продолжается, передает RT. Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.