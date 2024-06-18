По делу о массовом отравлении в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе»

В Москве из-за массового отравления был задержан генеральный директор компании «Кухня на районе». Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«С гендиректором компании „Кухня на районе“ в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что он не единственный задержанный по этому делу.
Ранее в Москве, Нижнем Новгороде и Казани жители пожаловались на острое отравление с признаками ботулизма. Часть из них находится в реанимации. Пострадавшие заказывали еду «Кухни на районе» через сервисы доставки.
На время расследования оборот продукции, из-за которой отравились люди, был остановлен. Заведено уголовное дело, проверка продолжается, передает RT. Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.
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