Уральский титановый гигант массово ищет рабочих

«ВСМПО-Ависма» ищет сотрудников среди свердловчан

19 июня 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Самая высокая зарплата у обработчика поверхностных пороков металла — от 258 тыс. руб. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) ищет 77 кандидатов на разные направления работы. Об этом свидетельствует список вакансий, который опубликован на сайте HeadHunter. Самую высокую зарплату при вахтовом графике работы за один цикл предлагают на вакансии обработчика поверхностных пороков металла — от 258 тысяч рублей. В обязанности входит зачистка прутов и последующая их маркировка краской. Самая маленькая зарплата, указанная на странице компании, у рекрутеров — 75000 рублей. Задачи, которые необходимо выполнять: подбор персонала, проведение телефонных и устных интервью, отчетность, оценка компетенций кандидатов. «Компания развивается, расширяется, поэтому есть необходимость в наращивании кадрового потенциала. Ряд специальностей на предприятии удается закрывать самостоятельно — обучение, переобучение с повышением квалификации; в других случаях — специалистов набираем с помощью рынка труда. Мы предоставляем сотрудникам широкий соцпакет, который включает в себя медицинское страхование, отдых в санаториях, доплаты на питание и проезд. Для молодых специалистов предусмотрены ежемесячные доплаты к заработной плате», — поделились с URA.RU в «ВСМПО-Ависма». В корпорации также отметили, что активно модернизируют производство, так, в 2023 году был построен современный цех по обработке колец и дисков из титановых сплавов. Также, на данный момент в процессе реализации проект по строительству сортопрокатного производства в «Титановой долине». «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область). Корпорация поставляет титановые компоненты для авиакомпаний по всему миру. На предприятии работает порядка 20 тысяч человек. Производимая продукция широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении и медицине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) ищет 77 кандидатов на разные направления работы. Об этом свидетельствует список вакансий, который опубликован на сайте HeadHunter. Самую высокую зарплату при вахтовом графике работы за один цикл предлагают на вакансии обработчика поверхностных пороков металла — от 258 тысяч рублей. В обязанности входит зачистка прутов и последующая их маркировка краской. Самая маленькая зарплата, указанная на странице компании, у рекрутеров — 75000 рублей. Задачи, которые необходимо выполнять: подбор персонала, проведение телефонных и устных интервью, отчетность, оценка компетенций кандидатов. «Компания развивается, расширяется, поэтому есть необходимость в наращивании кадрового потенциала. Ряд специальностей на предприятии удается закрывать самостоятельно — обучение, переобучение с повышением квалификации; в других случаях — специалистов набираем с помощью рынка труда. Мы предоставляем сотрудникам широкий соцпакет, который включает в себя медицинское страхование, отдых в санаториях, доплаты на питание и проезд. Для молодых специалистов предусмотрены ежемесячные доплаты к заработной плате», — поделились с URA.RU в «ВСМПО-Ависма». В корпорации также отметили, что активно модернизируют производство, так, в 2023 году был построен современный цех по обработке колец и дисков из титановых сплавов. Также, на данный момент в процессе реализации проект по строительству сортопрокатного производства в «Титановой долине». «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область). Корпорация поставляет титановые компоненты для авиакомпаний по всему миру. На предприятии работает порядка 20 тысяч человек. Производимая продукция широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении и медицине.