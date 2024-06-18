Путин поддержал идею правительственной стипендии для ряда россиян

Правительственная стипендия станет стимулом для привлечения специалистов, заявил Владимир Путин
Предложение о создании специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке имеет право на существование. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
«По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что предложенную идею можно реализовать без труда, так как он не видит в этом никаких проблем. Кроме того, он подчеркнул, что это предложение будет стимулировать привлечение специалистов.
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