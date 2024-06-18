Путин поддержал идею правительственной стипендии для ряда россиян

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Правительственная стипендия станет стимулом для привлечения специалистов, заявил Владимир Путин
Правительственная стипендия станет стимулом для привлечения специалистов, заявил Владимир Путин Фото:

Предложение о создании специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке имеет право на существование. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

«По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что предложенную идею можно реализовать без труда, так как он не видит в этом никаких проблем. Кроме того, он подчеркнул, что это предложение будет стимулировать привлечение специалистов.

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Предложение о создании специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке имеет право на существование. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. «По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что предложенную идею можно реализовать без труда, так как он не видит в этом никаких проблем. Кроме того, он подчеркнул, что это предложение будет стимулировать привлечение специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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