Большегруз ушел под землю на улице Ленина, которую капитально ремонтируют
В Тюмени на ремонтируемом участке улицы Ленина самосвал провалился под землю. Об этом стало известно журналистам.
«В центре Тюмени грузовик провалился под землю. Инцидент произошел на ул. Ленина, 15. Самосвал Howo наехал на люк колодца, который лопнул. Машина ушла под землю», — сообщает РБК Тюмень. О пострадавших данных нет. Рабочие подготавливают большегруз к подъему.
Ремонтные работы проводит компания «Мостострой-11». Запрос от агентства направлен, ответ на него ожидается.
Во время ремонта дороги в центре Тюмени самосвал ушел под землю
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