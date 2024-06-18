В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов подрался с экс-сотрудником ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Причины драки имели личный характер (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

«Да, была драка в лифте в башне „Исеть“. Причина — межличностный конфликт, скажем так, разошлись взгляды на жизнь. Они встретились, будучи слегка подшофе, кто-то кому-то что-то сказал и случилось то, что случилось. Оба взрослые мужчины, сами разберутся», — считает собеседник агентства.

Агентство направило запрос в Росгвардию, чьи представители, предположительно, приезжали по вызову в «Исеть». Там воздержались от комментария.

Марсель Гасанов — криминальный авторитет, его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Людей последнего, по источникам URA.RU, на сходку привлек именно Гасанов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией. «Да, была драка в лифте в башне „Исеть“. Причина — межличностный конфликт, скажем так, разошлись взгляды на жизнь. Они встретились, будучи слегка подшофе, кто-то кому-то что-то сказал и случилось то, что случилось. Оба взрослые мужчины, сами разберутся», — считает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Росгвардию, чьи представители, предположительно, приезжали по вызову в «Исеть». Там воздержались от комментария. Марсель Гасанов — криминальный авторитет, его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Людей последнего, по источникам URA.RU, на сходку привлек именно Гасанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...