В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов подрался с экс-сотрудником ФСБ

18 июня 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Причины драки имели личный характер (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией. «Да, была драка в лифте в башне „Исеть“. Причина — межличностный конфликт, скажем так, разошлись взгляды на жизнь. Они встретились, будучи слегка подшофе, кто-то кому-то что-то сказал и случилось то, что случилось. Оба взрослые мужчины, сами разберутся», — считает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Росгвардию, чьи представители, предположительно, приезжали по вызову в «Исеть». Там воздержались от комментария. Марсель Гасанов — криминальный авторитет, его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Людей последнего, по источникам URA.RU, на сходку привлек именно Гасанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов подрался с бывшим сотрудником ФСБ. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией. «Да, была драка в лифте в башне „Исеть“. Причина — межличностный конфликт, скажем так, разошлись взгляды на жизнь. Они встретились, будучи слегка подшофе, кто-то кому-то что-то сказал и случилось то, что случилось. Оба взрослые мужчины, сами разберутся», — считает собеседник агентства. Агентство направило запрос в Росгвардию, чьи представители, предположительно, приезжали по вызову в «Исеть». Там воздержались от комментария. Марсель Гасанов — криминальный авторитет, его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Людей последнего, по источникам URA.RU, на сходку привлек именно Гасанов.