Уральский миллиардер спас карьеру известного бойца Гаджи Автомата. Фото

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Гаджи Автомат получил серьезные травмы на турнире RCC Hard
Гаджи Автомат получил серьезные травмы на турнире RCC Hard Фото:

Известный боец-кулачник Гаджи Автомат выразил благодарность Игорю Алтушкину, основателю Русской медной компании, за поддержку в период восстановления после серьезной травмы. В феврале прошлого года спортсмен получил множественные переломы руки, что могло привести к завершению карьеры из-за отсутствия средств на реабилитацию. Пост-благодарность боец опубликовал в своих соцсетях.

«Игорь Алексеевич Алтушкин, Николай Клименко [исполнительный директор RCC] большое спасибо за помощь, мотивацию и шанс вернуться и выступить. Всем людям, кто переживал и болел: от души вас обнял. Спасибо!», — написал Гаджи Автомат на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

После инцидента лига RCC взяла на себя расходы по лечению бойца. И уже 8 июня он вернулся на ринг, одержав победу над Фернандо Родригесом в Екатеринбурге на турнире RCC Hard.

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Известный боец-кулачник Гаджи Автомат выразил благодарность Игорю Алтушкину, основателю Русской медной компании, за поддержку в период восстановления после серьезной травмы. В феврале прошлого года спортсмен получил множественные переломы руки, что могло привести к завершению карьеры из-за отсутствия средств на реабилитацию. Пост-благодарность боец опубликовал в своих соцсетях. «Игорь Алексеевич Алтушкин, Николай Клименко [исполнительный директор RCC] большое спасибо за помощь, мотивацию и шанс вернуться и выступить. Всем людям, кто переживал и болел: от души вас обнял. Спасибо!», — написал Гаджи Автомат на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). После инцидента лига RCC взяла на себя расходы по лечению бойца. И уже 8 июня он вернулся на ринг, одержав победу над Фернандо Родригесом в Екатеринбурге на турнире RCC Hard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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