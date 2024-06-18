В Нижегородской области сотрудники ОПК украли имущества в крупном размере

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Сотрудники Нижегородского ОПК подозреваются в крупномасштабной краже имущества предприятия Фото:

Работники одного из промышленных предприятий Нижегородской области подозреваются в крупномасштабной краже имущества. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону и МУ МВД России по ЗАТО Саров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работники предприятия, действуя умышленно и из корыстных убеждений, тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета», — отметили представители ведомства. Информацию передает ТАСС.

Там же сообщили, что похищенные элементы, приобретались предприятием для нужд государственного оборонного заказа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу, совершенную в крупном размере.

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Работники одного из промышленных предприятий Нижегородской области подозреваются в крупномасштабной краже имущества. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону и МУ МВД России по ЗАТО Саров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Работники предприятия, действуя умышленно и из корыстных убеждений, тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета», — отметили представители ведомства. Информацию передает ТАСС. Там же сообщили, что похищенные элементы, приобретались предприятием для нужд государственного оборонного заказа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу, совершенную в крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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