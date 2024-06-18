Самый дорогой дом с баней продают в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге выставили на продажу дом с баней за 400 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Кизеловской улице стоит 400 миллионов
Дом на Кизеловской улице стоит 400 миллионов Фото:

Дом стоимостью 400 миллионов рублей продают по адресу ул. Кизеловская, 18. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито Недвижимость». Площадь дома 250 кв. м., а участок — 10 соток.

«Продается дом с баней. Отличное месторасположение», — написал в объявлении продавец недвижимости. В двухэтажном доме пять комнат, газовое отопление, проведен беспроводной интернет.

Продавец заявляет, что дом построен в 2020 году, санузел расположен внутри. Рядом с домом есть аптека, магазин, школа и детский сад.

Ранее URA.RU рассказывало о коттедже, который продают в Цыганском поселке Екатеринбурга за 310 миллионов рублей. На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка, и гараж.

Так дом выглядит снаружи, в объявлении нет фотографий интерьера дома
Так дом выглядит снаружи, в объявлении нет фотографий интерьера дома
Фото:

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Дом стоимостью 400 миллионов рублей продают по адресу ул. Кизеловская, 18. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито Недвижимость». Площадь дома 250 кв. м., а участок — 10 соток. «Продается дом с баней. Отличное месторасположение», — написал в объявлении продавец недвижимости. В двухэтажном доме пять комнат, газовое отопление, проведен беспроводной интернет. Продавец заявляет, что дом построен в 2020 году, санузел расположен внутри. Рядом с домом есть аптека, магазин, школа и детский сад. Ранее URA.RU рассказывало о коттедже, который продают в Цыганском поселке Екатеринбурга за 310 миллионов рублей. На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка, и гараж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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