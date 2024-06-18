Дом стоимостью 400 миллионов рублей продают по адресу ул. Кизеловская, 18. Объявление о продаже выложено на сайте «Авито Недвижимость». Площадь дома 250 кв. м., а участок — 10 соток.
«Продается дом с баней. Отличное месторасположение», — написал в объявлении продавец недвижимости. В двухэтажном доме пять комнат, газовое отопление, проведен беспроводной интернет.
Продавец заявляет, что дом построен в 2020 году, санузел расположен внутри. Рядом с домом есть аптека, магазин, школа и детский сад.
Ранее URA.RU рассказывало о коттедже, который продают в Цыганском поселке Екатеринбурга за 310 миллионов рублей. На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка, и гараж.
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