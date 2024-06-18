Врио губернатора ХМАО взял под контроль строительство ж/д вокзала в Сургуте

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взял под личный контроль ход строительства нового ж/д вокзала в Сургуте. Информация об этом была озвучена во время думского комитета директором городского департамента архитектуры Алексеем Фокеевым, сообщил URA.RU источник из политического истеблишмента.
«Фокеев сообщил, что во время приезда врио губернатора Руслана Кухарука был совместный выезд на строительную площадку ж/д вокзала вместе со специалистами РЖД. Кухарук взял непосредственно на свой контроль строительство данного объекта», — рассказал собеседник.
В ближайшее время должны пройти несколько рабочих совещаний, где будут озвучены графики реализации проекта. О сроках можно будет говорить после положительного заключения по всем экспертизам. В мэрии подтвердили информацию о контроле за ходом строительства со стороны главы региона.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Максим Слепов предложил пересмотреть проект нового ж/д вокзала. Он добавить в него две ветки теплого пешеходного перехода через пути в сторону улицы Западная. Там же построить и новый автобусный вокзал.
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