Путин наградил медалью героя СВО из ХМАО

Участник СВО из Нижневартовского района ХМАО получил медаль «За отвагу»
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Житель Нижневартовского района получил медаль "За отвагу"
Житель Нижневартовского района получил медаль "За отвагу" Фото:

Президент России Владимир Путин наградил участника СВО из Нижневартовского района Артема Валамова медалью «За отвагу». Герой живет в Новоаганске (ХМАО), до спецоперации он работал в нефтяной отрасли.

«Артем Варламов по Указу Президента России был награжден медалью „За отвагу“. Сейчас житель Новоаганска — старший сержант, а прежде был работником нефтегазовой отрасли», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Варламов служит в Донецкой Народной Республике второй год. В Новоаганске его ждет семья: супруга и двое детей — сын и дочь.

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Президент России Владимир Путин наградил участника СВО из Нижневартовского района Артема Валамова медалью «За отвагу». Герой живет в Новоаганске (ХМАО), до спецоперации он работал в нефтяной отрасли. «Артем Варламов по Указу Президента России был награжден медалью „За отвагу“. Сейчас житель Новоаганска — старший сержант, а прежде был работником нефтегазовой отрасли», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Варламов служит в Донецкой Народной Республике второй год. В Новоаганске его ждет семья: супруга и двое детей — сын и дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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