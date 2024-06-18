Путин наградил медалью героя СВО из ХМАО

Житель Нижневартовского района получил медаль "За отвагу"
Президент России Владимир Путин наградил участника СВО из Нижневартовского района Артема Валамова медалью «За отвагу». Герой живет в Новоаганске (ХМАО), до спецоперации он работал в нефтяной отрасли.
«Артем Варламов по Указу Президента России был награжден медалью „За отвагу“. Сейчас житель Новоаганска — старший сержант, а прежде был работником нефтегазовой отрасли», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
Варламов служит в Донецкой Народной Республике второй год. В Новоаганске его ждет семья: супруга и двое детей — сын и дочь.
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