Швеция предоставит ВС США доступ к 17 военным базам

США будут располагать доступом к тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам, находящимся в 17 регионах Швеции. Такое оборонное соглашение с американской стороной одобрил Шведский парламент днем 18 июня.
«Парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA). Это значит, что у Соединенных Штатов будет доступ к шведским тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам из 17 регионов», — сообщила газета Dagens Nyheter.
По этому соглашению, США получит доступ также к военным лагерям, авиабазам и аэропортам. За его одобрение проголосовали 266 депутатов, против — 37, 46 — отсутствовали.
Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оборонное соглашение США и Финляндии свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям. Она подчеркнула, что власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, и будут использовать их в своих целях, передает RT.
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