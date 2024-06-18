18 июня 2024

Швеция предоставит ВС США доступ к 17 военным базам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США Фото:

США будут располагать доступом к тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам, находящимся в 17 регионах Швеции. Такое оборонное соглашение с американской стороной одобрил Шведский парламент днем 18 июня.

«Парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA). Это значит, что у Соединенных Штатов будет доступ к шведским тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам из 17 регионов», — сообщила газета Dagens Nyheter.

По этому соглашению, США получит доступ также к военным лагерям, авиабазам и аэропортам. За его одобрение проголосовали 266 депутатов, против — 37, 46 — отсутствовали.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оборонное соглашение США и Финляндии свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям. Она подчеркнула, что власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, и будут использовать их в своих целях, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США будут располагать доступом к тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам, находящимся в 17 регионах Швеции. Такое оборонное соглашение с американской стороной одобрил Шведский парламент днем 18 июня. «Парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA). Это значит, что у Соединенных Штатов будет доступ к шведским тренировочным площадкам, эскадрильям и полкам из 17 регионов», — сообщила газета Dagens Nyheter. По этому соглашению, США получит доступ также к военным лагерям, авиабазам и аэропортам. За его одобрение проголосовали 266 депутатов, против — 37, 46 — отсутствовали. Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оборонное соглашение США и Финляндии свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям. Она подчеркнула, что власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, и будут использовать их в своих целях, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...