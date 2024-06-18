18 июня 2024

На Украине хотят переименовать более 300 населенных пунктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Украины стремятся избавиться от наследия СССР, переименовывая свои города
Жители Украины стремятся избавиться от наследия СССР, переименовывая свои города Фото:

Украинские парламентарии планируют изменить названия у почти 350  населенных пунктов, чтобы избавиться от остатков советского наследия. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский.

«У нас есть две институции — Украинский институт национальной памяти и комиссия по стандартам государственного языка: вместе с ними мы, комитет Верховной рады, уже сейчас подготовили постановление (по переименованию — прим. URA.RU), где есть 336 населенных пунктов», — цитируют РИА Новости слова депутата.

Он отметил, что закон о деколонизации был принят в 2023 году. Этот документ определяет какие города и деревни подлежат переименованию. По словам парламентария, в скором времени переименуют города Павлоград, Ватутино, Южное. В 2015 году на Украине началось переименование улиц в городах и демонтаж памятников. Так, украинцы пытались избавиться от советского наследия.

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Украинские парламентарии планируют изменить названия у почти 350  населенных пунктов, чтобы избавиться от остатков советского наследия. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский. «У нас есть две институции — Украинский институт национальной памяти и комиссия по стандартам государственного языка: вместе с ними мы, комитет Верховной рады, уже сейчас подготовили постановление (по переименованию — прим. URA.RU), где есть 336 населенных пунктов», — цитируют РИА Новости слова депутата. Он отметил, что закон о деколонизации был принят в 2023 году. Этот документ определяет какие города и деревни подлежат переименованию. По словам парламентария, в скором времени переименуют города Павлоград, Ватутино, Южное. В 2015 году на Украине началось переименование улиц в городах и демонтаж памятников. Так, украинцы пытались избавиться от советского наследия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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