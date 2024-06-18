На Украине хотят переименовать более 300 населенных пунктов

Украинские парламентарии планируют изменить названия у почти 350 населенных пунктов, чтобы избавиться от остатков советского наследия. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский.
«У нас есть две институции — Украинский институт национальной памяти и комиссия по стандартам государственного языка: вместе с ними мы, комитет Верховной рады, уже сейчас подготовили постановление (по переименованию — прим. URA.RU), где есть 336 населенных пунктов», — цитируют РИА Новости слова депутата.
Он отметил, что закон о деколонизации был принят в 2023 году. Этот документ определяет какие города и деревни подлежат переименованию. По словам парламентария, в скором времени переименуют города Павлоград, Ватутино, Южное. В 2015 году на Украине началось переименование улиц в городах и демонтаж памятников. Так, украинцы пытались избавиться от советского наследия.
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