На Украине собираются переименовать Запорожье

27 июня 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

На Украине предложили обосновать название города Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине. «Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии. Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что власти Украины должны заняться решением реальных проблем, а не заниматься бесполезными переименованиями. Он прокомментировал ситуацию с переименованием станции метро «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских героев» и отметил, что такие действия лишь отвлекают от важных вопросов, стоящих перед Украиной.

Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине. «Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии. Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что власти Украины должны заняться решением реальных проблем, а не заниматься бесполезными переименованиями. Он прокомментировал ситуацию с переименованием станции метро «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских героев» и отметил, что такие действия лишь отвлекают от важных вопросов, стоящих перед Украиной.