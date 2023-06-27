На Украине собираются переименовать Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
На Украине предложили обосновать название города Запорожье Фото:

Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине.

«Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии. Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что власти Украины должны заняться решением реальных проблем, а не заниматься бесполезными переименованиями. Он прокомментировал ситуацию с переименованием станции метро «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских героев» и отметил, что такие действия лишь отвлекают от важных вопросов, стоящих перед Украиной.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине. «Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии. Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что власти Украины должны заняться решением реальных проблем, а не заниматься бесполезными переименованиями. Он прокомментировал ситуацию с переименованием станции метро «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских героев» и отметил, что такие действия лишь отвлекают от важных вопросов, стоящих перед Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...