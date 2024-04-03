На Украине решили переименовать находящиеся под контролем России города

Верховная рада Украины предложила переименовать Северодонецк и Первомайск (Луганская народная республика, ЛНР), находящиеся под контролем России, в Северскодонецк и Сокологорск. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по местному самоуправлению Роман Лозинский.
«Предлагается переименовать Северодонецк в Северскодонецк, а Первомайск — в Сокологорск. Комитет также согласовал переименования следующих городов: Красноград и Первомайский (Харьковская область) — Берестин и Златополь, Первомайск (Днепропетровская область) — Шахтерское, Дружба (Сумская область) — Журавлевское», — написал Лозинский в соцсети Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Для того, чтобы сменить названия населенных пунктов, проект постановления должен набрать в парламенте не менее 226 голосов.
Ранее в Киеве переименовали одну из улиц, назвав ее в честь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Улочка на окраине города носила имя композитора Петра Чайковского, пишет телеканал «360».
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