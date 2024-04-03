На Украине решили переименовать находящиеся под контролем России города

03 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Верховной раде должны набрать не менее 226 голосов, чтобы переименовать города Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Верховная рада Украины предложила переименовать Северодонецк и Первомайск (Луганская народная республика, ЛНР), находящиеся под контролем России, в Северскодонецк и Сокологорск. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по местному самоуправлению Роман Лозинский. «Предлагается переименовать Северодонецк в Северскодонецк, а Первомайск — в Сокологорск. Комитет также согласовал переименования следующих городов: Красноград и Первомайский (Харьковская область) — Берестин и Златополь, Первомайск (Днепропетровская область) — Шахтерское, Дружба (Сумская область) — Журавлевское», — написал Лозинский в соцсети Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Для того, чтобы сменить названия населенных пунктов, проект постановления должен набрать в парламенте не менее 226 голосов. Ранее в Киеве переименовали одну из улиц, назвав ее в честь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Улочка на окраине города носила имя композитора Петра Чайковского, пишет телеканал «360». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная рада Украины предложила переименовать Северодонецк и Первомайск (Луганская народная республика, ЛНР), находящиеся под контролем России, в Северскодонецк и Сокологорск. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по местному самоуправлению Роман Лозинский. «Предлагается переименовать Северодонецк в Северскодонецк, а Первомайск — в Сокологорск. Комитет также согласовал переименования следующих городов: Красноград и Первомайский (Харьковская область) — Берестин и Златополь, Первомайск (Днепропетровская область) — Шахтерское, Дружба (Сумская область) — Журавлевское», — написал Лозинский в соцсети Facebook (заблокирована и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Для того, чтобы сменить названия населенных пунктов, проект постановления должен набрать в парламенте не менее 226 голосов. Ранее в Киеве переименовали одну из улиц, назвав ее в честь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Улочка на окраине города носила имя композитора Петра Чайковского, пишет телеканал «360».