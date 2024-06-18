18 июня 2024

В ЯНАО пенсионеру помогли избавится от чужих долгов и компенсировали моральный ущерб

Хабаровчанин вернул взысканные деньги с помощью прокуратуры Пуровского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеру вернули взысканные по ошибке деньги
Пенсионеру вернули взысканные по ошибке деньги Фото:

Прокуратура Пуровского района ЯНАО помогла пенсионеру из Хабаровского края взыскать деньги, которые ошибочно были взысканы с него районными судебными приставами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Установлено, что Отделом службы судебных приставов по Пуровскому району с заявителя ошибочно взысканы денежные средства в счет погашения чужой налоговой задолженности», — рассказали в прокуратуре района. После обращения надзорного ведомства в суд, пенсионеру вернули необоснованно удержанные 15 тысяч рублей и компенсировали моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пуровского района ЯНАО помогла пенсионеру из Хабаровского края взыскать деньги, которые ошибочно были взысканы с него районными судебными приставами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Установлено, что Отделом службы судебных приставов по Пуровскому району с заявителя ошибочно взысканы денежные средства в счет погашения чужой налоговой задолженности», — рассказали в прокуратуре района. После обращения надзорного ведомства в суд, пенсионеру вернули необоснованно удержанные 15 тысяч рублей и компенсировали моральный вред в размере 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...