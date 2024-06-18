В ЯНАО пенсионеру помогли избавится от чужих долгов и компенсировали моральный ущерб

Пенсионеру вернули взысканные по ошибке деньги
Прокуратура Пуровского района ЯНАО помогла пенсионеру из Хабаровского края взыскать деньги, которые ошибочно были взысканы с него районными судебными приставами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что Отделом службы судебных приставов по Пуровскому району с заявителя ошибочно взысканы денежные средства в счет погашения чужой налоговой задолженности», — рассказали в прокуратуре района. После обращения надзорного ведомства в суд, пенсионеру вернули необоснованно удержанные 15 тысяч рублей и компенсировали моральный вред в размере 15 тысяч рублей.
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