Под Тобольском сбили насмерть мужчину, который решил справить нужду

Мужчина вышел справить нужду возле трассы
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль насмерть сбил 68-летнего мужчину, который решил справить нужду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Автомобиль IVECO наехал на 68-летнего пешехода, сидящего на проезжей части. Предварительно, двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень, попросили таксиста остановиться, чтобы справить нужду. Один человек в темноте вышел на дорогу», — говорится в сообщении пресс-служба.
Известно, что мужчина проживал в Тобольске. Как рассказал таксист, пассажиры были пьяны. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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