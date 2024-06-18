18 июня 2024

Под Тобольском сбили насмерть мужчину, который решил справить нужду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина вышел справить нужду возле трассы
Мужчина вышел справить нужду возле трассы Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль насмерть сбил 68-летнего мужчину, который решил справить нужду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автомобиль IVECO наехал на 68-летнего пешехода, сидящего на проезжей части. Предварительно, двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень, попросили таксиста остановиться, чтобы справить нужду. Один человек в темноте вышел на дорогу», — говорится в сообщении пресс-служба. 

Известно, что мужчина проживал в Тобольске. Как рассказал таксист, пассажиры были пьяны. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль насмерть сбил 68-летнего мужчину, который решил справить нужду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль IVECO наехал на 68-летнего пешехода, сидящего на проезжей части. Предварительно, двое мужчин ехали на такси из Тобольска в Тюмень, попросили таксиста остановиться, чтобы справить нужду. Один человек в темноте вышел на дорогу», — говорится в сообщении пресс-служба.  Известно, что мужчина проживал в Тобольске. Как рассказал таксист, пассажиры были пьяны. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...