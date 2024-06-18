На федеральной трассе ХМАО ограничат движения автотранспорта

На участках трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск" 27 июня ограничат движение для автотранспорта
1. На двух участках трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» 27 июня ограничат движение для автотранспорта из-за ремонтных работ. Ограничения касаются 733 км и 363 км, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«Госавтоинспекция сообщает, что в связи с проведением дорожных работ 27 июня на 733 + 363 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ будет ограничено движение автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать с полуночи до 01:00. По окончании ремонтных работ движение возобновят.
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