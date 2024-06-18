18 июня 2024

На федеральной трассе ХМАО ограничат движения автотранспорта

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничат движение из-за ремонтных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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На участках трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск" 27 июня ограничат движение для автотранспорта
На участках трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск" 27 июня ограничат движение для автотранспорта Фото:

1. На двух участках трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» 27 июня ограничат движение для автотранспорта из-за ремонтных работ. Ограничения касаются 733 км и 363 км, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«Госавтоинспекция сообщает, что в связи с проведением дорожных работ 27 июня на 733 + 363 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ будет ограничено движение автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с полуночи до 01:00. По окончании ремонтных работ движение возобновят.

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1. На двух участках трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» 27 июня ограничат движение для автотранспорта из-за ремонтных работ. Ограничения касаются 733 км и 363 км, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «Госавтоинспекция сообщает, что в связи с проведением дорожных работ 27 июня на 733 + 363 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ будет ограничено движение автомобильного транспорта», — говорится в сообщении. Ограничение будет действовать с полуночи до 01:00. По окончании ремонтных работ движение возобновят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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