Из России с начала года выслали рекордное количество иностранцев

Волк: с начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев

19 июня 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В 2024 году количество депортированных мигрантов увеличилось вдвое, заявила Ирина Волк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С начала 2024 года из России выслали более 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысяч иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале . Она также рассказала подробности операции, против нелегальных мигрантов. По ее словам, за неделю в рамках «Нелегал-2024» было пресечено свыше 50 тысячи нарушений в сфере миграции. Около девяти тысяч человек депортированы. За незаконное привлечение иностранцев к труду заведено административное дело против около шести тысяч работодателей. Также возбуждено около двух тысяч уголовных дел. Ранее представители Российской общественной инициативы предложили ввести обязательный депортационный сбор для мигрантов. Таким образом будет насыщаться бюджет, а если мигрант хорошо себя вел, то все деньги ему будут возвращены перед отправкой на родину, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года из России выслали более 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысяч иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она также рассказала подробности операции, против нелегальных мигрантов. По ее словам, за неделю в рамках «Нелегал-2024» было пресечено свыше 50 тысячи нарушений в сфере миграции. Около девяти тысяч человек депортированы. За незаконное привлечение иностранцев к труду заведено административное дело против около шести тысяч работодателей. Также возбуждено около двух тысяч уголовных дел. Ранее представители Российской общественной инициативы предложили ввести обязательный депортационный сбор для мигрантов. Таким образом будет насыщаться бюджет, а если мигрант хорошо себя вел, то все деньги ему будут возвращены перед отправкой на родину, передает МК.RU.