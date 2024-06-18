Из Подмосковья выдворят более полутора тысяч мигрантов

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В ходе рейда в Подмосковье было зафиксировано 5,3 тысячи административных правонарушений в сфере миграции
В ходе рейда в Подмосковье было зафиксировано 5,3 тысячи административных правонарушений в сфере миграции Фото:

Свыше полутора тысяч нелегальных мигрантов будут депортированы из России в результате первого этапа операции «Нелегал-2024», который продолжался неделю в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном Главном управлении МВД России.

«Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции „Нелегал-2024“», — говорится на сайте МВД. Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов в ходе недельного рейда в Московской области выявили более 5,3 тысячи нарушений в сфере миграции.

Первый этап операции «Нелегал-2024» прошел в Подмосковье с 3 по 9 июня. В этот период было составлено более 3,2 тысячи административных протоколов за нарушение правил пребывания в России и свыше 800 протоколов за незаконную трудовую деятельность. Также было выписано более 500 административных протоколов в отношении работодателей, которые привлекли иностранных граждан к нелегальной работе, заключили в МВД.

В Госдуме РФ 11 июня был принят закон о высылке нелегальных мигрантов. Законопроект был внесен в апреле и предусматривает унификацию процедур депортации и передачу полномочий по высылке полиции. Отмечается, что наличие у мигранта семьи в России не дает им защиты от выдворения, передает РАПСИ

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Свыше полутора тысяч нелегальных мигрантов будут депортированы из России в результате первого этапа операции «Нелегал-2024», который продолжался неделю в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном Главном управлении МВД России. «Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из РФ по итогам длившегося неделю в Подмосковье первого этапа операции „Нелегал-2024“», — говорится на сайте МВД. Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов в ходе недельного рейда в Московской области выявили более 5,3 тысячи нарушений в сфере миграции. Первый этап операции «Нелегал-2024» прошел в Подмосковье с 3 по 9 июня. В этот период было составлено более 3,2 тысячи административных протоколов за нарушение правил пребывания в России и свыше 800 протоколов за незаконную трудовую деятельность. Также было выписано более 500 административных протоколов в отношении работодателей, которые привлекли иностранных граждан к нелегальной работе, заключили в МВД. В Госдуме РФ 11 июня был принят закон о высылке нелегальных мигрантов. Законопроект был внесен в апреле и предусматривает унификацию процедур депортации и передачу полномочий по высылке полиции. Отмечается, что наличие у мигранта семьи в России не дает им защиты от выдворения, передает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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