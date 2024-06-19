В элитном поселке Екатеринбурга продают дом с эркерными окнами. Фото

В элитном поселке Екатеринбурга выставили на продажу дом за 57 миллионов

19 июня 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Кроме дома на участке есть гараж для двух автомобилей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают трехэтажный дом эркерными окнами и библиотекой за 57 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «На первом этаже удобная и функциональная кухонная зона. Гостиная-каминный зал с эркерными окнами располагает к отдыху и общению», — указано в описании к объявлению. В доме есть комната для спа-процедур с сауной. На втором этаже три спальни, одна из них с эркерными окнами. На мансардном этаже две спальни, библиотека и ванная комната. Для хранения вещей в доме оборудовано множество подсобных помещений, а котельная оснащена газовыми котлами. Игровая и спортивная зоны расположены на цокольном этаже. На участке есть гараж на два машиноместа. В поселке круглосуточно работает охрана, там же, в пешей доступности футбольное поле, бассейн и детская площадка. О другом коттедже, который продают в Екатеринбурге за 400 миллионов рублей, URA.RU рассказывало ранее. В доме есть баня, беспроводной интернет и газовое отопление. Так выглядит дом снаружи Avito В доме есть каминная зона Avito Комната для спа-процедур с сауной Avito В доме просторные комнаты и белоснежные парадные лестницы Avito На большой кухне поместится много гостей Avito Из гостиной с эркерными окнами можно наблюдать за природой Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают трехэтажный дом эркерными окнами и библиотекой за 57 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «На первом этаже удобная и функциональная кухонная зона. Гостиная-каминный зал с эркерными окнами располагает к отдыху и общению», — указано в описании к объявлению. В доме есть комната для спа-процедур с сауной. На втором этаже три спальни, одна из них с эркерными окнами. На мансардном этаже две спальни, библиотека и ванная комната. Для хранения вещей в доме оборудовано множество подсобных помещений, а котельная оснащена газовыми котлами. Игровая и спортивная зоны расположены на цокольном этаже. На участке есть гараж на два машиноместа. В поселке круглосуточно работает охрана, там же, в пешей доступности футбольное поле, бассейн и детская площадка. О другом коттедже, который продают в Екатеринбурге за 400 миллионов рублей, URA.RU рассказывало ранее. В доме есть баня, беспроводной интернет и газовое отопление.