В элитном поселке Екатеринбурга продают дом с эркерными окнами. Фото

В элитном поселке Екатеринбурга выставили на продажу дом за 57 миллионов
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Кроме дома на участке есть гараж для двух автомобилей (архивное фото) Фото:

В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают трехэтажный дом эркерными окнами и библиотекой за 57 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».

«На первом этаже удобная и функциональная кухонная зона. Гостиная-каминный зал с эркерными окнами располагает к отдыху и общению», — указано в описании к объявлению. В доме есть комната для спа-процедур с сауной.

На втором этаже три спальни, одна из них с эркерными окнами. На мансардном этаже две спальни, библиотека и ванная комната. Для хранения вещей в доме оборудовано множество подсобных помещений, а котельная оснащена газовыми котлами. Игровая и спортивная зоны расположены на цокольном этаже.

На участке есть гараж на два машиноместа. В поселке круглосуточно работает охрана, там же, в пешей доступности футбольное поле, бассейн и детская площадка.

О другом коттедже, который продают в Екатеринбурге за 400 миллионов рублей, URA.RU рассказывало ранее. В доме есть баня, беспроводной интернет и газовое отопление.

Так выглядит дом снаружи
Так выглядит дом снаружи
В доме есть каминная зона
В доме есть каминная зона
Комната для спа-процедур с сауной
Комната для спа-процедур с сауной
В доме просторные комнаты и белоснежные парадные лестницы
В доме просторные комнаты и белоснежные парадные лестницы
На большой кухне поместится много гостей
На большой кухне поместится много гостей
Из гостиной с эркерными окнами можно наблюдать за природой
Из гостиной с эркерными окнами можно наблюдать за природой

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В элитном поселке Карасьеозерский (Екатеринбург) продают трехэтажный дом эркерными окнами и библиотекой за 57 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «На первом этаже удобная и функциональная кухонная зона. Гостиная-каминный зал с эркерными окнами располагает к отдыху и общению», — указано в описании к объявлению. В доме есть комната для спа-процедур с сауной. На втором этаже три спальни, одна из них с эркерными окнами. На мансардном этаже две спальни, библиотека и ванная комната. Для хранения вещей в доме оборудовано множество подсобных помещений, а котельная оснащена газовыми котлами. Игровая и спортивная зоны расположены на цокольном этаже. На участке есть гараж на два машиноместа. В поселке круглосуточно работает охрана, там же, в пешей доступности футбольное поле, бассейн и детская площадка. О другом коттедже, который продают в Екатеринбурге за 400 миллионов рублей, URA.RU рассказывало ранее. В доме есть баня, беспроводной интернет и газовое отопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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