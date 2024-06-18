Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в большую командировку на север региона. Ради этого ему даже пришлось отменить заседание правительства 20 июня. По данным URA.RU, в Екатеринбург Куйвашев вернется не раньше 21 числа.
"Он, в частности, будет работать в Краснотурьинске. Откроет новое производство "Полиметалла", вместе с топ-менеджерами "РУСАЛа" посетит объекты "Богословского алюминиевого завода", проинспектирует строящиеся спортивные центры, школу. Также запланировано совещание по развитию города с главой [Александром Устиновым]", — поделился источник, знакомый с планами губернатора.
По словам второго собеседника, затем Куйвашев отправится в Серов, программу развития которого на ближайшие шесть лет утвердил в конце прошлого года. Объем вложений оценивают в 26,5 млрд. Здесь должны появиться новая школа и детская поликлиника, лыжероллерная трасса.
Таких продолжительных командировок внутри региона у губернатора не было давно, с момента его предвыборной кампании в 2022 году. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.
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