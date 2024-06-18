18 июня 2024

Куйвашев отменил встречу с правительством ради долгой поездки на север

Свердловский губернатор Куйвашев отправился в рабочую командировку на север
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор откроет новое производство и проинспектирует строящиеся объекты
Губернатор откроет новое производство и проинспектирует строящиеся объекты Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в большую командировку на север региона. Ради этого ему даже пришлось отменить заседание правительства 20 июня. По данным URA.RU, в Екатеринбург Куйвашев вернется не раньше 21 числа.

"Он, в частности, будет работать в Краснотурьинске. Откроет новое производство "Полиметалла", вместе с топ-менеджерами "РУСАЛа" посетит объекты "Богословского алюминиевого завода", проинспектирует строящиеся спортивные центры, школу. Также запланировано совещание по развитию города с главой [Александром Устиновым]", — поделился источник, знакомый с планами губернатора.

По словам второго собеседника, затем Куйвашев отправится в Серов, программу развития которого на ближайшие шесть лет утвердил в конце прошлого года. Объем вложений оценивают в 26,5 млрд. Здесь должны появиться новая школа и детская поликлиника, лыжероллерная трасса.

Таких продолжительных командировок внутри региона у губернатора не было давно, с момента его предвыборной кампании в 2022 году. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправился в большую командировку на север региона. Ради этого ему даже пришлось отменить заседание правительства 20 июня. По данным URA.RU, в Екатеринбург Куйвашев вернется не раньше 21 числа. "Он, в частности, будет работать в Краснотурьинске. Откроет новое производство "Полиметалла", вместе с топ-менеджерами "РУСАЛа" посетит объекты "Богословского алюминиевого завода", проинспектирует строящиеся спортивные центры, школу. Также запланировано совещание по развитию города с главой [Александром Устиновым]", — поделился источник, знакомый с планами губернатора. По словам второго собеседника, затем Куйвашев отправится в Серов, программу развития которого на ближайшие шесть лет утвердил в конце прошлого года. Объем вложений оценивают в 26,5 млрд. Здесь должны появиться новая школа и детская поликлиника, лыжероллерная трасса. Таких продолжительных командировок внутри региона у губернатора не было давно, с момента его предвыборной кампании в 2022 году. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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