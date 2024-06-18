Прокуроры обязали ГАИ и УК убрать авто от дома, из которого выпал екатеринбуржец

Свердловская прокуратура внесла представления УК «Юг-Энерго» и Госавтоинспекции с требованием решить проблему с парковкой возле высотки на Союзной в Екатеринбурге, из которой 7 мая во время пожара выпал 30-летний программист. Об этом рассказали в ведомстве.
«В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению свободного пожарного проезда для спецтехники прокуратурой района 5 июня директору УК „Юг-Энерго“ внесено представление», — передает содержание документа депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем telegram-канале. При этом инспекторам пояснили, что водители паркуют машины, несмотря на запрещающие знаки, но при этом действий со стороны ГАИ никаких не происходит.
Как оказалось, в 2023-2024 гг. в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу поступило семь обращений из-за нарушений правил остановки и стоянки транспорта возле дома на Союзной. В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
Инцидент произошел в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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