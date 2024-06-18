18 июня 2024

Прокуроры обязали ГАИ и УК убрать авто от дома, из которого выпал екатеринбуржец

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В прокуратуру обратился депутат Альшевских
В прокуратуру обратился депутат Альшевских Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Свердловская прокуратура внесла представления УК «Юг-Энерго» и Госавтоинспекции с требованием решить проблему с парковкой возле высотки на Союзной в Екатеринбурге, из которой 7 мая во время пожара выпал 30-летний программист. Об этом рассказали в ведомстве.

«В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению свободного пожарного проезда для спецтехники прокуратурой района 5 июня директору УК „Юг-Энерго“ внесено представление», — передает содержание документа депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем telegram-канале. При этом инспекторам пояснили, что водители паркуют машины, несмотря на запрещающие знаки, но при этом действий со стороны ГАИ никаких не происходит.

Как оказалось, в 2023-2024 гг. в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу поступило семь обращений из-за нарушений правил остановки и стоянки транспорта возле дома на Союзной. В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Инцидент произошел в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Свердловская прокуратура внесла представления УК «Юг-Энерго» и Госавтоинспекции с требованием решить проблему с парковкой возле высотки на Союзной в Екатеринбурге, из которой 7 мая во время пожара выпал 30-летний программист. Об этом рассказали в ведомстве. «В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению свободного пожарного проезда для спецтехники прокуратурой района 5 июня директору УК „Юг-Энерго“ внесено представление», — передает содержание документа депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем telegram-канале. При этом инспекторам пояснили, что водители паркуют машины, несмотря на запрещающие знаки, но при этом действий со стороны ГАИ никаких не происходит. Как оказалось, в 2023-2024 гг. в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу поступило семь обращений из-за нарушений правил остановки и стоянки транспорта возле дома на Союзной. В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Инцидент произошел в квартире на 20 этаже. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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