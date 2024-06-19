Доктор Мясников назвал популярные продукты, которые могут спровоцировать ботулизм

Мясников: заболеть ботулизмом можно при употреблении консервированных овощей
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Мясокомбинат "Стандарт". Курган, консервы, тушенка, производство
Консервированные овощи могут вызвать ботулизм, считает Мясников (архивное фото) Фото:

Самые опасные продукты, которые могут вызвать ботулизм — консервированные овощи, изготавливающиеся в низко-кислотной среде. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

«Особенно опасны консервированные овощи, которые заготавливаются по определению в низко-кислотной среде. Фасоль, кукуруза, спаржа, свекла, картофель. И конечно рыба», — написал в своем telegram-канале Мясников. Кроме того, доктор посоветовал нагревать консервы не менее 10 мин, чтобы уничтожить ботулотоксин, способный вызвать заболевание.

При отравлении ботулотоксином нет высоких температуры и пульса, давление в норме, больной, при этом, в сознании. Симптомами ботулизма, по словам эксперта, являются двоение в глазах и опущенные веки, паралич внутричерепных нервов и слабость лицевых мышц. С течением времени она опускается на руки и грудь, что приводит к параличу дыхательной системы.

Вспышка заболеваемости ботулизма в России произошла 15 июня. Тогда Роспотребнадзор приостановил продажу в Москве двух салатов с фасолью из-за случаев отравления граждан. Кроме того, с 16 по 17 случаи заражения ботулизмом фиксировались и в Нижнем Новгороде. Из-за происшествия, следственный комитет завел уголовное дело, ведется расследование.

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Самые опасные продукты, которые могут вызвать ботулизм — консервированные овощи, изготавливающиеся в низко-кислотной среде. Об этом рассказал доктор Александр Мясников. «Особенно опасны консервированные овощи, которые заготавливаются по определению в низко-кислотной среде. Фасоль, кукуруза, спаржа, свекла, картофель. И конечно рыба», — написал в своем telegram-канале Мясников. Кроме того, доктор посоветовал нагревать консервы не менее 10 мин, чтобы уничтожить ботулотоксин, способный вызвать заболевание. При отравлении ботулотоксином нет высоких температуры и пульса, давление в норме, больной, при этом, в сознании. Симптомами ботулизма, по словам эксперта, являются двоение в глазах и опущенные веки, паралич внутричерепных нервов и слабость лицевых мышц. С течением времени она опускается на руки и грудь, что приводит к параличу дыхательной системы. Вспышка заболеваемости ботулизма в России произошла 15 июня. Тогда Роспотребнадзор приостановил продажу в Москве двух салатов с фасолью из-за случаев отравления граждан. Кроме того, с 16 по 17 случаи заражения ботулизмом фиксировались и в Нижнем Новгороде. Из-за происшествия, следственный комитет завел уголовное дело, ведется расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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