На выпускном в Снежинске выступит популярный певец

В Снежинске выпускников школ поздравит Chris Yank
© Служба новостей «URA.RU»
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Для выпускников выступит известный артист
Для выпускников выступит известный артист Фото:

В Снежинске (Челябинская область) на общегородском выпускном 28 июня выступит Chris Yank. Он известен хитами «Холодно» и «Питер — это по любви». Эту информацию URA.RU подтвердили в городском управлении образования.

«В Снежинске на площади имени Ленина 28 июня пройдет выпускной вечер. Приглашенный артист — Chris Yank — выступит сразу же после финального вальса выпускников с 21:00 до 21:50», — сообщили в управлении.

Сцена для торжественного награждения медалистов и классных руководителей будет расположена у входа в здание администрации. Завершится концерт фейерверком. В управлении добавили, что финансирование выступления автора хита «Холодно, холодно, но ниче», клип на который собрал больше ста миллионов просмотров, осуществляется за счет гранта «Росатома».

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В Снежинске (Челябинская область) на общегородском выпускном 28 июня выступит Chris Yank. Он известен хитами «Холодно» и «Питер — это по любви». Эту информацию URA.RU подтвердили в городском управлении образования. «В Снежинске на площади имени Ленина 28 июня пройдет выпускной вечер. Приглашенный артист — Chris Yank — выступит сразу же после финального вальса выпускников с 21:00 до 21:50», — сообщили в управлении. Сцена для торжественного награждения медалистов и классных руководителей будет расположена у входа в здание администрации. Завершится концерт фейерверком. В управлении добавили, что финансирование выступления автора хита «Холодно, холодно, но ниче», клип на который собрал больше ста миллионов просмотров, осуществляется за счет гранта «Росатома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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