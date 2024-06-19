На выпускном в Снежинске выступит популярный певец

В Снежинске (Челябинская область) на общегородском выпускном 28 июня выступит Chris Yank. Он известен хитами «Холодно» и «Питер — это по любви». Эту информацию URA.RU подтвердили в городском управлении образования.
«В Снежинске на площади имени Ленина 28 июня пройдет выпускной вечер. Приглашенный артист — Chris Yank — выступит сразу же после финального вальса выпускников с 21:00 до 21:50», — сообщили в управлении.
Сцена для торжественного награждения медалистов и классных руководителей будет расположена у входа в здание администрации. Завершится концерт фейерверком. В управлении добавили, что финансирование выступления автора хита «Холодно, холодно, но ниче», клип на который собрал больше ста миллионов просмотров, осуществляется за счет гранта «Росатома».
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