Москалькова раскрыла, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Москалькова: Москва и Киев провели более 40 обменов пленными

19 июня 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Россия и Украина провели более 40 обменов пленными, подсчитала Москалькова Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог. «Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», — заявила Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог. «Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», — заявила Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента.