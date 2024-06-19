Москалькова раскрыла, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Москалькова: Москва и Киев провели более 40 обменов пленными
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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Россия и Украина провели более 40 обменов пленными, подсчитала Москалькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог.

«Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», — заявила Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента.

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Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог. «Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», — заявила Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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