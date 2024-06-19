Москалькова раскрыла, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Россия и Украина провели более 40 обменов пленными, подсчитала Москалькова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина провели более 40 обменов пленными за время проведения СВО. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, подчеркнув, что между сторонами ведется сложный диалог.
«Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», — заявила Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента.
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