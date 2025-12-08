Жители Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета на фоне воздушной опасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Соответствующие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector.
Жители Петербурга отмечают, что в настоящий момент связь работает с перебоями. Жалобы происходят на фоне воздушной угрозы, которая ранее была объявлена в регионе.
Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Лужским районом перехватили и ликвидировали несколько беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Петербургом средства ПВО поразили два дрона.
