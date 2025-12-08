Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Хакеры взломали серверы важнейших украинских морских портов

Украинские порты Одессы и Николаева подверглись хакерской атаке
08 декабря 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хакеры получили доступ к личным данным персонала, записям с камер видеонаблюдения и секретной информации

Хакеры получили доступ к личным данным персонала, записям с камер видеонаблюдения и секретной информации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Были взломаны украинские порты Одессы и Николаева. Об этмо сообщают новостные telegram-каналы. 

«Несколько дней назад был взломан главный сервер одесского морского порта, который считается одним из важнейших для Киева», — пишет канал SHOT. Хакеры получили секретные документы порта с личной информацией некоторых сотрудников. Например, стала известна личность ответственного за охранное обеспечение крупнейшего порта на Украине. Помимо этих данных в руки взломщиков попали записи с камер видеонаблюдения на объекте. 

Ранее хакеры из групп Killnet и Beregini взломали серверы украинской компании, которая специализируется на продаже комплектующих для беспилотников для нужд ВСУ. Организация специализируется на операциях против военных объектов Украины. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал