Появление снайпера ВС РФ заставило гранатометчика ВСУ выстрелить себе под ноги

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Российский снайпер ликвидировал украинского гранатометчика
Российский снайпер ликвидировал украинского гранатометчика Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский снайпер проявил высокое мастерство, заставив украинского гранатометчика выстрелить себе под ноги. Этим он спас жизни своих товарищей по оружию.

«Российский снайпер в зоне СВО заставил украинского солдата выстрелить из гранатомета себе под ноги», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что точность и быстрота реакции снайпера имеют решающее значение для безопасности его сослуживцев.

Командир снайперского отделения с позывным «Вулкан» подчеркнул, что в снайперском деле важны не только навыки стрельбы, но и выдержка. Он привел пример, когда второй номер снайперской пары ненадолго включил фонарик, что позволило выявить и уничтожить противника, выглянувшего из укрытия.

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Российский снайпер проявил высокое мастерство, заставив украинского гранатометчика выстрелить себе под ноги. Этим он спас жизни своих товарищей по оружию. «Российский снайпер в зоне СВО заставил украинского солдата выстрелить из гранатомета себе под ноги», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что точность и быстрота реакции снайпера имеют решающее значение для безопасности его сослуживцев. Командир снайперского отделения с позывным «Вулкан» подчеркнул, что в снайперском деле важны не только навыки стрельбы, но и выдержка. Он привел пример, когда второй номер снайперской пары ненадолго включил фонарик, что позволило выявить и уничтожить противника, выглянувшего из укрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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