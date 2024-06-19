Появление снайпера ВС РФ заставило гранатометчика ВСУ выстрелить себе под ноги

Российский снайпер проявил высокое мастерство, заставив украинского гранатометчика выстрелить себе под ноги. Этим он спас жизни своих товарищей по оружию.
«Российский снайпер в зоне СВО заставил украинского солдата выстрелить из гранатомета себе под ноги», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что точность и быстрота реакции снайпера имеют решающее значение для безопасности его сослуживцев.
Командир снайперского отделения с позывным «Вулкан» подчеркнул, что в снайперском деле важны не только навыки стрельбы, но и выдержка. Он привел пример, когда второй номер снайперской пары ненадолго включил фонарик, что позволило выявить и уничтожить противника, выглянувшего из укрытия.
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