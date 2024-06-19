В Екатеринбурге за год повысилась средняя зарплата

«Авито Работа»: средняя зарплата в Екатеринбурге составляет 62,2 тысячи рублей

20 июня 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Средняя предлагаемая зарплата В Екатеринбурге — 62,2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В период с весны 2023 по весну 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге увеличилась на 11% и теперь составляет 62253 рублей. Данными о динамике изменений средних зарплатных предложений поделились с URA.RU в «Авито Работе». «Екатеринбург показал значительный прирост средней заработной платы, заняв четвертое место в топ-10 городов России с самым большим увеличением зарплат (+11%). Средняя предлагаемая зарплата за полный рабочий составляет 62,2 тысячи рублей», — говорится в релизе. Прирост средней зарплаты в Екатеринбурге свидетельствует о положительной динамике на рынке труда. Как отмечает Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы», прирост обусловлен дефицитом кадров и развитием в регионе различных сфер. В декабре 2023 года Росстат публиковал данные о том, что средняя зарплата в Свердловской области составляет 60 278 рублей. Тогда в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагали зарплату от 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период с весны 2023 по весну 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге увеличилась на 11% и теперь составляет 62253 рублей. Данными о динамике изменений средних зарплатных предложений поделились с URA.RU в «Авито Работе». «Екатеринбург показал значительный прирост средней заработной платы, заняв четвертое место в топ-10 городов России с самым большим увеличением зарплат (+11%). Средняя предлагаемая зарплата за полный рабочий составляет 62,2 тысячи рублей», — говорится в релизе. Прирост средней зарплаты в Екатеринбурге свидетельствует о положительной динамике на рынке труда. Как отмечает Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы», прирост обусловлен дефицитом кадров и развитием в регионе различных сфер. В декабре 2023 года Росстат публиковал данные о том, что средняя зарплата в Свердловской области составляет 60 278 рублей. Тогда в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагали зарплату от 150 тысяч рублей.