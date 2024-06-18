18 июня 2024

Власти ХМАО протестировали беспилотную доставку грузов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО доставили медикаменты на труднодоступную территорию
В ХМАО доставили медикаменты на труднодоступную территорию Фото:

Власти ХМАО протестировали бесплотную доставку грузов. Впервые на труднодоступную территорию с помощью беспилотника были отправлены медикаменты. Об этом рассказал замгубернатора Югры Павел Ципорин, передает журналист URA.RU с площадки XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

«Буквально недавно, недели две назад мы доставили медикаменты в труднодоступные пункты. И для нас актуальная задача — доставка грузов и медикаментов на территории, куда не добраться, кроме как вертолетом. А это очень дорого», — рассказал Павел Ципорин.

Замгубернатора также отметил, что с «Почтой России» идет обсуждение о доставке корреспонденции на удаленные территории с помощью БПЛА. «Для них это является актуальной задачей. По федеральному закону они обязаны в некоторые населенные пункты два раза в неделю, а на некоторые ежедневно, доставлять корреспонденцию. И беспилотная авиация позволит нам сократить их затраты и возможно вывести в положительный баланс почтовые службы на территории региона», — отметил Павел Ципорин.

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Власти ХМАО протестировали бесплотную доставку грузов. Впервые на труднодоступную территорию с помощью беспилотника были отправлены медикаменты. Об этом рассказал замгубернатора Югры Павел Ципорин, передает журналист URA.RU с площадки XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске. «Буквально недавно, недели две назад мы доставили медикаменты в труднодоступные пункты. И для нас актуальная задача — доставка грузов и медикаментов на территории, куда не добраться, кроме как вертолетом. А это очень дорого», — рассказал Павел Ципорин. Замгубернатора также отметил, что с «Почтой России» идет обсуждение о доставке корреспонденции на удаленные территории с помощью БПЛА. «Для них это является актуальной задачей. По федеральному закону они обязаны в некоторые населенные пункты два раза в неделю, а на некоторые ежедневно, доставлять корреспонденцию. И беспилотная авиация позволит нам сократить их затраты и возможно вывести в положительный баланс почтовые службы на территории региона», — отметил Павел Ципорин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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