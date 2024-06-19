Следователи поймали двух мужчин, убивших свердловчанку 20 лет назад

Следователи задержали двух мужчин 50-ти и 48 лет, убивших девушку в Верхней Пымше в 2004 году. Первого поймали в Ржеве (Тверская область), а второго в Пышме. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей в СИЗО № 1, ожидая суда. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.
«Изобличение обвиняемых, а также установление личности их жертвы стало возможным благодаря современным молекулярно-генетическим и криминалистическим судебным экспертизам. Работы были осуществлены при содействии сотрудников отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области и отдела криминалистического сопровождения следствия по Уральскому федеральному округу Главного управления криминалистики СКР», — следует из сообщения.
Чтобы скрыть убийство, совершенное в мае 2004 года, мужчины спрятали тело, а затем скрылись из города. В дальнейшем один из них вернулся в Верхнюю Пышму, а другой переехал в Ржев. Силовики обнаружили тело, но не смогли сразу установить виновных.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что задержанного в Ржеве доставили в Екатеринбург на самолете под конвоем. «Сказать, что фигуранты удивились неожиданному визиту полицейских — ничего не сказать. Они были просто в шоке, что спустя столько лет представители МВД и СКР все-таки вышли на их след», — отметил полковник Горелых. Оба задержанных ранее уже были неоднократно судимы по статьям УК РСФСР и УК РФ, в том числе за тяжкие преступления.
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