Челябинский губернатор Текслер призвал не допускать создания анклавов мигрантов

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Алексей Текслер высказался за ужесточение миграционной политики
Алексей Текслер высказался за ужесточение миграционной политики Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета по реализации государственной нацполитики 19 июня призвал ужесточить миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны безусловно соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны», — подчеркнул Текслер.

Текслер подчеркнул, что в регионе усилены контроль за пребыванием иностранцев и профилактические мероприятия. Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов.

Кроме того, Текслер обратился к представителям силовых структур с предложением усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионе и продолжить наводить порядок в этой среде. Он также обратил внимание на ответственность работодателей при привлечении мигрантов на работу с нарушением законодательства.

Губернатор высказался за ужесточение миграционного законодательства. Необходимо расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета по реализации государственной нацполитики 19 июня призвал ужесточить миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны безусловно соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны», — подчеркнул Текслер. Текслер подчеркнул, что в регионе усилены контроль за пребыванием иностранцев и профилактические мероприятия. Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов. Кроме того, Текслер обратился к представителям силовых структур с предложением усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионе и продолжить наводить порядок в этой среде. Он также обратил внимание на ответственность работодателей при привлечении мигрантов на работу с нарушением законодательства. Губернатор высказался за ужесточение миграционного законодательства. Необходимо расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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