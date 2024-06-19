Челябинский губернатор Текслер призвал не допускать создания анклавов мигрантов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета по реализации государственной нацполитики 19 июня призвал ужесточить миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны безусловно соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны», — подчеркнул Текслер.
Текслер подчеркнул, что в регионе усилены контроль за пребыванием иностранцев и профилактические мероприятия. Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов.
Кроме того, Текслер обратился к представителям силовых структур с предложением усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионе и продолжить наводить порядок в этой среде. Он также обратил внимание на ответственность работодателей при привлечении мигрантов на работу с нарушением законодательства.
Губернатор высказался за ужесточение миграционного законодательства. Необходимо расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.
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